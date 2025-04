Por que o Brasil recicla só 4% do lixo, apesar de ter potencial para 30%? Entenda

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta quarta-feira (18), Guilherme Brammer, especialista em economia circular, destacou que o Brasil tem capacidade para reciclar até 30% do lixo produzido, mas sua taxa atual é de 4%.



Segundo Brammer, o principal motivo disso é um problema “seríssimo” na coleta seletiva do país. Conforme o especialista, a recente regulamentação da Lei de Incentivo à Indústria e à Cadeia Produtiva da Reciclagem, anunciada pelo governo federal na última segunda-feira (16), surge como uma iniciativa importante para impulsionar mudanças no setor. Brammer também enfatizou que a educação ambiental nas escolas, desde as primeiras etapas da formação, é essencial para construir um futuro mais sustentável.