Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Quase 4 milhões de mulheres sofreram violência em 2025

Vítimas declararam abuso doméstico ou familiar nos últimos 12 meses

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

Nos últimos 12 meses, cerca de 4 milhões de mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência, segundo a Pesquisa Nacional de Violência Contra a Mulher, conduzida pelo DataSenado em parceria com a Nexus.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • brasil
  • violencia-domestica
  • jornal-da-record-news
  • feminicidio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.