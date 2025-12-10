Quase 4 milhões de mulheres sofreram violência em 2025

Nos últimos 12 meses, cerca de 4 milhões de mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência, segundo a Pesquisa Nacional de Violência Contra a Mulher, conduzida pelo DataSenado em parceria com a Nexus.



