'Rússia não tem soldados para manter territórios ucranianos', diz professor

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (19), o professor de geopolítica João Correia, comentou sobre a escalada no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, desde o primeiro ataque ucraniano com o uso de mísseis americanos . Segundo Correia, Putin tem apresentado dificuldades para manter o domínio sobre territórios conquistados, Moscou chegou a ter 30% do país conquistado, mas perdeu pontos importantes devido a contra-ataques ucranianos.