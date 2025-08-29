Logo R7.com
Saiba quem deve procurar a vacina contra o herpes zóster, capaz de prevenir infarto e AVC

Imunização ainda não está disponível pelo SUS, apenas em clínicas privadas; expectativa é que o serviço público incorpore a prevenção até 2027

Jornal da Record News|Do R7

“A população alvo são pessoas acima de 50 anos, quando realmente é um grupo que tem muito mais placas, doenças coronarianas, doenças cerebrais, e pessoas acima de 18 anos, que têm alguma doença grave imunossupressora”, explica Eliana Bicudo, médica infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, sobre a vacinação contra o herpes zóster.

A imunização da doença, conhecida como “cobreiro”, pode diminuir o risco de infartos e AVCs (acidente vascular cerebral), segundo estudo apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia.

Eliana explica ao Jornal da Record News desta quinta-feira (28) que a proteção ainda está em fase de aprovação no Ministério da Saúde para incorporação no serviço público pelo Programa Nacional de Imunização. A expectativa, segundo ela, é que o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibilize a vacina apenas em 2027.

