Sofrimento silencioso: a cada animal resgatado das queimadas, dez são mortos pelo fogo

Em entrevista à RECORD NEWS, o professor Emerson Vieira, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, afirma que, para cada animal resgatado das queimadas no Brasil , dez outros sofrem diretamente os efeitos do fogo. Vieira explica que algumas espécies são particularmente vulneráveis, por sofrerem severamente o impacto da destruição de seu habitat natural e dos recursos essenciais para a sua sobrevivência. Embora existam estruturas de apoio para o resgate e a recuperação, ele afirma que elas não são suficientes.