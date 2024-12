'Soja é o que sustenta o agronegócio brasileiro', diz presidente da Aprosoja-RS

Em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (7), o presidente da Aprosoja-RS, Irineu Orth, falou sobre o aniversário centenário da primeira colheita de soja no Brasil e o caminho que transformou o grão no principal produto do agronegócio brasileiro. Segundo Orth, hoje a soja "é o que sustenta a economia agrícola no país" pela sua importância em diversos setores econômicos. E ele aponta que o grão deve continuar ocupando esse lugar de protagonismo pelos próximos anos .