‘Trabalhador precisa ter consciência financeira’, afirma economista sobre novo empréstimo consignado

Diante do forte endividamento das famílias brasileiras , o novo modelo de empréstimo consignado para trabalhadores privados pode ser uma alternativa para a redução das dívidas, mas o profissional que optar pela modalidade deve fazer um planejamento financeiro, segundo análise de Gecilda Esteves, professora de economia do Ibmec Rio de Janeiro.



Em entrevista ao Jornal da Record News de quarta-feira (12), a docente pontua que o tomador de empréstimo “precisa olhar para o orçamento doméstico, estabelecer as lógicas de gastos e colocar o pé no freio para que esta ação realmente possa surtir resultado em dois, três, cinco anos”.



Para Gecilda, a oportunidade é benéfica, mas o trabalhador precisa ter consciência financeira. A novidade oferece desconto direto na folha de pagamento do trabalhador e possui juros mais baixos . A contratação do empréstimo poderá ser feita de maneira virtual a partir de 21 de março.