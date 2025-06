Tratado da ONU sobre plásticos pode se tornar marco global, como foi o Acordo de Paris; entenda

A poluição causada por plásticos é um problema antigo, mas ainda distante de uma solução eficaz. É o que afirma a gerente de água, oceano e resíduos do Pacto Global Rede Brasil , iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas) voltada à sustentabilidade corporativa, Gabriela Otero.



Em entrevista ao Jornal da Record News nesta quinta-feira (5), a especialista destacou que, apesar de o plástico ser um material “abundante, versátil e presente em diversos produtos”, o grande vilão é o descarte inadequado , que gera impactos severos ao meio-ambiente .



Gabriela também ressaltou que, embora o tema ainda receba menos atenção do que outros debates ambientais, como o desmatamento e as emissões de CO₂, a pauta da poluição plástica tem ganhado espaço no cenário internacional. Desde 2022, a ONU lidera negociações para a criação de um tratado global inédito de combate à poluição por plásticos.



A proposta envolve especialistas, governos, setor privado e sociedade civil, e já passou por rodadas de negociação em países como Uruguai, França, Quênia, Coreia do Sul e Suíça. “Agora em Genebra, o documento deve ser finalmente aprovado, com metas de redução e banimento do plástico, além de ações para mitigar os impactos do chamado 'plástico legado' ”, afirmou a gerente.



O tratado pode representar um marco na governança ambiental global, colocando a crise dos plásticos no mesmo patamar de atenção e compromisso internacional que o Acordo de Paris representa para o clima.