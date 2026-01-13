Logo R7.com
Trump ameaça taxar países que fizerem negócios com o Irã

No ano passado, regime iraniano importou cerca de R$ 16 bilhões em produtos brasileiros

Jornal da Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (12), a taxação em 25% a qualquer país que faça negócios com o Irã. Trump escreveu nas redes sociais que as tarifas sobre produtos importados nos Estados Unidos terão efeito imediato.

