Trump ameaça taxar países que fizerem negócios com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (12), a taxação em 25% a qualquer país que faça negócios com o Irã. Trump escreveu nas redes sociais que as tarifas sobre produtos importados nos Estados Unidos terão efeito imediato.



