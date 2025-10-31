Logo R7.com
Trump determina volta de testes com armas nucleares

Rússia condena medida e diz que retomará atividades se decisão for adiante

Jornal da Record News|Do R7

O presidente americano Donald Trump determinou a retomada de testes com armas nucleares. Em entrevista ao Jornal da Record News desta quinta-feira (30), Igor Lucena, doutor em relações internacionais e economista, comenta a movimentação e as reações de China e Rússia.

