Trump visa enfraquecer Irã já 'fragilizado' com ataque a grupo terrorista no Iêmen

Em entrevista ao Jornal da Record News , o professor de relações internacionais Manuel Furriela comenta o bombardeio dos Estados Unidos contra o grupo terrorista Houthis , nesta segunda-feira (17), no Oriente Médio.



Segundo Furriela, o presidente Donald Trump decidiu agir na região devido a atual conjuntura do Irã — aliado do grupo rebelde no Iêmen —, visando enfraquecer os apoiadores dos extremistas do Hamas em possíveis novos ataques a Israel.



Com a situação política "fragilizada" no Irã, novas ofensivas auxiliam os Estados Unidos a impedir ataques a embarcações internacionais e diminuir a potência de organizações terroristas financiadas pelo país, como o Hezbollah e os Houthis.