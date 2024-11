Vandalização de ônibus causa prejuízo de R$ 22 milhões no Rio de Janeiro em 2024

Os mais de 1.700 casos de vandalismo contra ônibus urbanos registrados no Rio de Janeiro neste ano já causaram um prejuízo de R$ 22 milhões, de acordo com dados do Rio Ônibus, o sindicato das empresas do setor. Desses incidentes, oito ônibus foram completamente queimados, enquanto o restante foi alvo de diferentes tipos de ataques, incluindo 97 episódios de sequestro.