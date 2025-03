Violência contra a mulher: saiba como reconhecer um relacionamento abusivo

Não são somente as agressões físicas que indicam um cenário de violência doméstica — os sinais podem vir antes mesmo do primeiro empurrão. Em 2024, mais de 690 mil mulheres denunciaram ocorrências de abuso físico ou psicológico. Ivana David, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, explica, em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (6), que a violência, seja ela psicológica, patrimonial ou emocional, contribui para que a vítima crie dependência do agressor.



“Ele começa fazendo um comportamento te desprezando, aquelas respostas grosseira. Amanhã, ele te empurra. Depois, ele te bate e, depois, ele te mata. Esses sinais não podem ser relevados”, ressalta Ivana. Segundo ela, criminalmente, essa sequência de agressões é classificada como progressão criminosa que, muitas vezes, termina em feminicídio .



A desembargadora também pondera que, além de se atentar aos sinais de alerta, é importante que a vítima ouça as pessoas que estão ao redor. “Às vezes, a mulher envolvida na paixão e emoção não enxerga aquilo que uma mãe, uma tia ou uma prima consegue enxergar”, diz Ivana. “Não precisa ser só a violência física, existem outras formas de agressão, que, não raras as vezes, a princípio ela não entende, mas já é um sinal que um dia ele vai poder matá-la”, completa.



As denúncias de violência doméstica podem ser feitas por ligação telefônica pelo número 180.