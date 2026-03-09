Logo R7.com
Ações na Europa caem para nível mais baixo em dois meses

Com disparada dos preços do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio, inflação preocupa mercados

As ações na Europa atingiram o nível mais baixo em dois meses nesta segunda-feira (9). A queda foi impulsionada pela escalada dos preços do petróleo e pelas tensões no Oriente Médio.

