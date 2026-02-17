Logo R7.com
Atrizes surdas estrelam peça de teatro inclusiva para deficientes visuais e auditivos na Espanha

Apresentação é uma adaptação da obra 'Bodas de Sangue' de Federico García Lorca e estimula os sentidos

O Centro Nacional de Teatro da Espanha realizou uma apresentação especial da peça Bodas de Sangue, do dramaturgo Federico García Lorca, com foco em espectadores cegos e surdos. A iniciativa visa aproximar a comunidade surda das artes cênicas por meio de uma produção adaptada.

