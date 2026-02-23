Logo R7.com
Brasil realiza mais de 1.100 transplantes em 2026

O país só fica atrás dos Estados Unidos em número de procedimentos; hoje, mais de 48 mil pessoas estão na fila de espera por um órgão

Link Record News|Do R7

O Brasil realizou mais de 1.100 transplantes de órgãos em 2026. Atualmente, mais de 48 mil pessoas aguardam por um órgão no país, com maior demanda para rins, seguido por fígado e coração.

