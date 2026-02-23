Brasil realiza mais de 1.100 transplantes em 2026

O Brasil realizou mais de 1.100 transplantes de órgãos em 2026. Atualmente, mais de 48 mil pessoas aguardam por um órgão no país, com maior demanda para rins, seguido por fígado e coração.



