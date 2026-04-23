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Anvisa aprova tirzepatida para crianças com diabetes tipo 2

Medicamento pode ser usado para controlar açúcar no organismo e peso

News das 19h|Do R7

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso da tirzepatida para tratar diabetes tipo 2.

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