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Cachorro símbolo da luta pela preservação dos animais silvestres se aposenta

Ele localizou cerca de 100 coalas durante incêndios florestais que aconteceram na Austrália entre 2019 e 2020

Link Record News|Do R7

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Urso, um collie australiano, está se aposentando após uma década resgatando coalas em incêndios florestais na Austrália. Treinado para identificar o cheiro dos pelos dos coalas, Urso localizou cerca de 100 animais feridos ou desorientados entre 2019 e 2020.

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