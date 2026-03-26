Cachorro símbolo da luta pela preservação dos animais silvestres se aposenta

Urso, um collie australiano, está se aposentando após uma década resgatando coalas em incêndios florestais na Austrália. Treinado para identificar o cheiro dos pelos dos coalas, Urso localizou cerca de 100 animais feridos ou desorientados entre 2019 e 2020.



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