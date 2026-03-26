Cachorro símbolo da luta pela preservação dos animais silvestres se aposenta
Ele localizou cerca de 100 coalas durante incêndios florestais que aconteceram na Austrália entre 2019 e 2020
Urso, um collie australiano, está se aposentando após uma década resgatando coalas em incêndios florestais na Austrália. Treinado para identificar o cheiro dos pelos dos coalas, Urso localizou cerca de 100 animais feridos ou desorientados entre 2019 e 2020.
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