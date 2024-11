Câmera de segurança ajuda professora a reencontrar carro furtado

Dois criminosos abordaram e roubaram o carro de uma professora, residente da cidade de Balneário Piçarras, em Santa Catarina , na tarde desta quinta-feira (21). Entretanto, os homens, que continuam foragidos, não contavam com uma câmera dentro do veículo, que registrou todo o trajeto até o local onde abandonaram o automóvel , o que ajudou a professora o encontrá-lo com facilidade.