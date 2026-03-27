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Cão-robo é aposta para segurança na Venezuela

Eles são equipados com sensores e câmeras que transmitem imagens em tempo real

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Em Caracas, Venezuela, robôs com aparência canina devem ser utilizados para monitoramento urbano.

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