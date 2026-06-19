Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Casal sobe em capô de carro para não se afogar em um lago

Equipes de resgate usaram um caiaque no resgate; ambos foram levados em segurança

Link Record News|Do R7

  • Google News

Uma mulher precisou subir no capô de um carro após o veículo cair em um lago nos Estados Unidos. O incidente envolveu duas pessoas que estavam dentro do automóvel quando ele começou a submergir.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Afogamento
  • estados-unidos
  • acidente-de-transito
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.