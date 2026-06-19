Casal sobe em capô de carro para não se afogar em um lago

Uma mulher precisou subir no capô de um carro após o veículo cair em um lago nos Estados Unidos. O incidente envolveu duas pessoas que estavam dentro do automóvel quando ele começou a submergir.



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