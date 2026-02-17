Logo R7.com
Cerca de 1.600 pessoas ficam desabrigadas após rio transbordar na França

Cidades ao oeste e sudoeste do país enfrentam alagamentos devido à tempestade Nils

Quase 1.600 pessoas foram evacuadas após o transbordo do rio Garona na semana passada devido à tempestade Nils, que trouxe fortes chuvas.

