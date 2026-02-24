Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Chuva em MG mata 28 pessoas e deixa 40 desaparecidas

Cidades enfrentam enchentes e buscam soluções para minimizar danos

Link Record News|Do R7

  • Google News

Recentes chuvas intensas têm causado estragos significativos no Sudeste brasileiro. Cidades como Ubatuba e Peruíbe, no litoral paulista, e localidades em Minas Gerais decretaram estado de calamidade pública devido aos temporais.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Sudeste
  • mudancas-climaticas
  • link-news
  • minas-gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.