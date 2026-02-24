Chuva em MG mata 28 pessoas e deixa 40 desaparecidas

Recentes chuvas intensas têm causado estragos significativos no Sudeste brasileiro. Cidades como Ubatuba e Peruíbe, no litoral paulista, e localidades em Minas Gerais decretaram estado de calamidade pública devido aos temporais.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!