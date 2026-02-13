Logo R7.com
Chuvas intensas provocam inundações e paralisam estradas na Europa

Tempestade causa quedas de árvore e problemas no transporte

Ventania e chuvas intensas afetaram o sul da França, o norte da Espanha e regiões de Portugal.

