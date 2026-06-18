Cosme Rímoli: no reality show de Neymar, novo suspense é se ele conseguirá enfrentar a Escócia

Direto de Morristown, nos Estados Unidos, Cosme Rímoli traz as últimas informações da seleção brasileira na Copa do Mundo. Se há um dia a dúvida nesse "reality show" era se Neymar estaria apto para enfrentar o Haiti, agora a dúvida é se ele poderá ficar no banco contra a Escócia. O craque não viajará com a equipe para a Filadélfia e ficará treinando sozinho. Enquanto isso, Ancelotti deve ir com quatro atacantes contra a seleção haitiana e é pressionado a escalar Endrick. Assista!



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