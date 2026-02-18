Logo R7.com
Cratera na Indonésia se expande para mais de três hectares em 2026

Condição ameaça sustento de agricultores locais; deslizamentos de terra e movimentação de solo aumentam a erosão

Link Record News|Do R7

Uma cratera enorme na Indonésia está crescendo rapidamente e ameaçando agricultores locais. Segundo a Agência de Energia e Recursos Minerais da região, o buraco já se expandiu para mais de três hectares este ano.

