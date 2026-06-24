Diretor da Secretaria Nacional de Segurança Pública detalha o combate às facções

O governo brasileiro está reforçando suas ações contra o crime organizado, após os EUA classificarem o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas.



Em entrevista à RECORD NEWS, o delegado Anchieta Nery destacou iniciativas federais para enfrentar essas facções, incluindo a criação de escritórios nacionais antifacção e nova legislação específica.



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