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Diretor da Secretaria Nacional de Segurança Pública detalha o combate às facções

Anchieta Nery concede entrevista à RECORD NEWS e fala sobre estratégias do governo contra o crime organizado

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O governo brasileiro está reforçando suas ações contra o crime organizado, após os EUA classificarem o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

Em entrevista à RECORD NEWS, o delegado Anchieta Nery destacou iniciativas federais para enfrentar essas facções, incluindo a criação de escritórios nacionais antifacção e nova legislação específica.

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