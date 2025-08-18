Dono de pet shop é preso após agredir idoso que reclamou de atendimento no RJ

Leonardo Duarte da Silva, de 39 anos, proprietário de um pet shop , foi preso por agredir um idoso de 71 anos neste sábado (16). O incidente ocorreu quando o idoso reclamou do tratamento dado ao seu cachorro. Durante a discussão, o suspeito agrediu o cliente com socos e chutes enquanto ele estava no chão.



A vítima sofreu ferimentos e precisou de cirurgia emergencial. Já Leonardo foi preso por tentativa de homicídio. As investigações foram concluídas e o caso foi encaminhado ao Ministério Público. O caso aconteceu na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro.