FGC divulga números de pedidos de ressarcimento

Mais de 370 mil credores já finalizaram o processo de solicitação

O FGC (Fundo Garantidor de Crédito) registrou 569 mil pedidos de ressarcimento para valores investidos no Banco Master. Dentre esses credores, mais de 370 mil já finalizaram o processo de solicitação até esta segunda-feira (19).

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

