FGC divulga números de pedidos de ressarcimento
Mais de 370 mil credores já finalizaram o processo de solicitação
O FGC (Fundo Garantidor de Crédito) registrou 569 mil pedidos de ressarcimento para valores investidos no Banco Master. Dentre esses credores, mais de 370 mil já finalizaram o processo de solicitação até esta segunda-feira (19).
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Oscar 2026: votação para definir os indicados termina nesta sexta-feira (16)
Divulgação de nomes será feita no dia 22 de janeiro; premiação acontece no dia 15 de março
Robinho deve permanecer em regime fechado até 2027
Justiça reduz pena do ex-jogador pela segunda vez devido a estudos e leituras; tempo de condenação foi diminuído em 160 dias
Funcionário tem surto após ser demitido e bate em carros
Após a demissão, ele acelerou veículo da empresa e atingiu automóveis
Samu recebe chamado para atender boneco em protesto
Autoridades alertam que tempo perdido em atendimento poderia salvar vidas
Motorista foge e abandona amigo após bater em portão
Ele ficou desesperado despois de perder o controle da direção e invadir uma casa
Estudante de 19 anos é flagrado transportando canetas emagrecedoras em boneca de pelúcia
Jovem vinha de um ônibus que fazia fronteira com o Paraguai; substância também foi encontrada nas bagagens do acusado
Motorista flagra roubo de moto e joga carro em criminoso
Ladrões tentavam roubar um motociclista quando o condutor iniciou a perseguição
Motociclista é assaltado em semáforo na zona sul de São Paulo
Motorista por aplicativo registrou ação dos criminosos e afirmou ter medo de ser a próxima vítima
Jair Bolsonaro deixa hospital em Brasília após procedimentos cirúrgicos
Ex-presidente retorna à Superintendência da Polícia Federal após alta médica
Homem é agredido por motorista de ônibus em Campinas
Confusão teria iniciado após o veículo parar em faixa de pedestre
Polícia descobre fábrica de bebidas falsificadas
Estabelecimento vendia produto de qualidade inferior em recipientes de marca
Casa de idosos é mantido refém durante assalto em SP
Criminosos invadiram a casa e exigiram transferências bancárias das vítimas
Carro estacionado na curva é arrastado por ônibus em Campinas (SP)
Motorista do coletivo discutiu com o dono do veículo, que se recusou a fazer manobra
Pesquisa revela intenções de voto para eleições de 2026 no Rio de Janeiro
Instituto Real Time Big Data aponta favoritos para governador e Senado no estado