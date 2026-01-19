FGC divulga números de pedidos de ressarcimento

O FGC (Fundo Garantidor de Crédito) registrou 569 mil pedidos de ressarcimento para valores investidos no Banco Master. Dentre esses credores, mais de 370 mil já finalizaram o processo de solicitação até esta segunda-feira (19).



