Homem é preso após abastecer o carro e fugir sem pagar pela 14ª vez, no Paraná

Um homem que abasteceu o carro sem pagar foi preso nesta sexta-feira (25) pela polícia de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no estado do Paraná. Segundo investigadores, ele saía em alta velocidade após encher o tanque do carro. Foram pelo menos 14 ocorrências do tipo pelo mesmo homem nas regiões de Curitiba e Londrina. O suspeito responde por furto qualificado mediante fraude .