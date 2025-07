Homem que ameaçava vizinhos de morte é preso em Ribeirão Preto (SP)

Moradores de um condomínio em Ribeirão Preto (SP) denunciaram um homem de 58 anos por enviar mensagens de áudio com ameaças de morte. Conhecido como Alípio, ele já havia sido preso anteriormente por atirar em um segurança em um shopping.



A Justiça decretou a prisão para garantir a segurança física e psíquica das vítimas, uma vez que as acusações somadas ultrapassam quatro anos de pena.



Relatos de intimidações anteriores tornaram o ambiente do condomínio insustentável, com ameaças diretas como "vou explodir o apartamento do lado". O advogado do condomínio enumerou crimes de ameaça e injúria como base para a prisão, enquanto a defesa de Alípio sugere internação compulsória devido a suspeitas de transtorno mental do acusado.