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Homem se veste de urso para simulação em cidade japonesa

Treinamento ocorreu em uma escola e reuniu forças de segurança e caçadores

Link Record News|Do R7

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A ameaça crescente dos ursos no Japão levou a região central do país a realizar um exercício curioso em uma escola local.

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