Homem suspeito de integrar esquema de falsificação de anabolizantes é preso no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na última quinta-feira (30) um homem suspeito de produzir anabolizantes em casa. Thiago da Silva Morais, conhecido como “Tibil” ou “Mago”, estava foragido desde dezembro, e foi encontrado no bairro de Unamar. Segundo as investigações, o homem faz parte de um esquema de produção e comercialização de anabolizantes falsificados.