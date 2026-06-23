Internações por síndrome respiratória grave aumentam no país

O início do inverno no Brasil trouxe um aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave. Houve elevação nos casos entre crianças devido ao vírus sincicial respiratório e, entre jovens, adultos e idosos, pelos vírus Influenza A e B.



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