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Marcos Pereira dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS; confira

Deputado federal analisa cenário político e articulações para as eleições

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O Republicanos está se preparando para as eleições de 2026 no Brasil. O deputado federal e presidente nacional do partido, Marcos Pereira, analisou o cenário político e as articulações para as eleições.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

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