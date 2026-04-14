Marcos Pereira dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS; confira

O Republicanos está se preparando para as eleições de 2026 no Brasil. O deputado federal e presidente nacional do partido, Marcos Pereira, analisou o cenário político e as articulações para as eleições.



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