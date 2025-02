Menino de 10 anos é resgatado pelos bombeiros após ficar ilhado em córrego em Bento Gonçalves (RS)

Um menino de 10 anos foi resgatado pelos bombeiros após ficar ilhado em um córrego em Bento Gonçalves , no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (28). Ele havia atravessado enquanto a água ainda estava baixa, mas chuvas fizeram com que o nível do córrego subisse e a correnteza ficasse forte, e ele não conseguiu voltar. Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em águas rápidas para amarrar o menino em uma corda, e conseguiram resgatá-lo sem ferimentos.