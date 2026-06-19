Ministro diz que Copa Feminina será a maior da história
Evento acontece no ano que vem no Brasil, do dia 24 de junho a 25 de julho
O Brasil está prestes a fazer história ao sediar pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. Paulo Henrique Cordeiro, ministro do Esporte, falou sobre o evento em entrevista exclusiva.
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