Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Ministro diz que Copa Feminina será a maior da história

Evento acontece no ano que vem no Brasil, do dia 24 de junho a 25 de julho

Link Record News|Do R7

  • Google News

O Brasil está prestes a fazer história ao sediar pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. Paulo Henrique Cordeiro, ministro do Esporte, falou sobre o evento em entrevista exclusiva.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Copa do Mundo
  • Futebol feminino
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.