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Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro

Clubes como Flamengo e Corinthians destacam legado de Oscar Schmidt

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O Flamengo divulgou uma nota oficial expressando profundo pesar pelo falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores ídolos do basquete e do esporte mundial.

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