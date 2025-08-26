Motorista de aplicativo acusa passageiro de agressão em Belo Horizonte (MG)
Discussão começou depois que casal derramou bebida no banco do automóvel
Uma corrida de aplicativo resultou em uma briga entre o motorista e um casal de passageiros após bebidas serem derrubadas dentro do carro, em Belo Horizonte, no sábado (23).
O motorista pediu que as bebidas fossem descartadas antes da viagem, mas a solicitação foi ignorada. Ao chegar ao destino, o motorista cobrou o custo da limpeza do veículo, levando a uma discussão que escalou para agressão física.
A polícia foi chamada e um dos passageiros, ferido, foi levado à UPA de Pampulha antes de ser encaminhado à delegacia.
