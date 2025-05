Mulher denuncia ex-marido policial por agressão no Rio de Janeiro

Uma jovem de 29 anos denunciou o ex-marido policial por agressão no Rio de Janeiro . Imagens mostram quando o homem chega de forma violenta, arromba a porta e invade a casa da mulher, que afirmou ter sido agredida na sequência.



O suspeito é policial militar reformado e atualmente possui um escritório de advocacia. A vítima diz que, além das agressões físicas, era constantemente ameaçada pelo homem, que não se conformava com o término do relacionamento de sete anos.