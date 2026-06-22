Novo presidente da Colômbia terá dificuldades para cumprir promessas de campanha, diz professor

Depois de uma votação apertada, o candidato de direita Abelardo de la Espriella tornou-se o novo presidente da Colômbia na segunda-feira (22). O candidato defendeu um discurso com ênfase na segurança do país e no combate ao narcotráfico ; porém, segundo o coordenador do curso de relações internacionais da ESPM, Alexandre Uehara, o político terá dificuldades em colocar as propostas em prática.



