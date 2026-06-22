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Novo presidente da Colômbia terá dificuldades para cumprir promessas de campanha, diz professor

Abelardo de La Espriella fez campanha com discurso contra atual sistema político

Link Record News|Do R7

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Depois de uma votação apertada, o candidato de direita Abelardo de la Espriella tornou-se o novo presidente da Colômbia na segunda-feira (22). O candidato defendeu um discurso com ênfase na segurança do país e no combate ao narcotráfico; porém, segundo o coordenador do curso de relações internacionais da ESPM, Alexandre Uehara, o político terá dificuldades em colocar as propostas em prática.


“O parlamento também vai estar ali meio dividido, e isso vai criar algumas dificuldades em relação à condução de novas políticas que estão sendo propostas agora pelo novo presidente. [...] Temos que pensar que vamos ter um novo governo e, se esse governo ficar sob desconfiança, fica muito mais complicado para a implementação de políticas, seja ela da direita ou da esquerda”, concluiu o especialista no Link News.

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