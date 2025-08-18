Ônibus sem motorista desce rua desgovernado, bate em casa, lojas e provoca pânico no interior de SP
Suspeita-se que o condutor tenha esquecido de puxar o freio de mão ao estacionar
Um ônibus desgovernado, sem motorista, causou pânico ao descer por uma rua de Hortolândia, no interior de São Paulo, e bater contra uma casa e duas lojas. O veículo só parou ao atingir um poste, e por pouco não provocou um acidente com um carro na via. A suspeita é de que o motorista tenha esquecido de puxar o freio quando estacionou.
