Pinguins usam pedrinhas pintadas por crianças na Escócia para construir ninhos

Pinguins do zoológico de Edimburgo, na Escócia , protagonizaram uma cena interessante ao interagirem com pedrinhas coloridas, que foram pintadas por crianças atendidas por um hospital infantil. A ação foi feita para marcar o início da temporada de reprodução, quando os animais geralmente usam pequenas pedras como essas para construir ninhos. No final, as crianças puderam observar os pinguins vasculhando os materiais que elas mesmas coloriram.



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