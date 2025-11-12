Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Polícia desmantela esquema de venda de produtos falsificados e lavagem de dinheiro

Estimativa é de cerca de R$ 12 milhões em movimentações ilegais; durante a operação, foram encontrados perfumes, celulares e canetas emagrecedoras

Link Record News|Do R7

  • Google News

A polícia desmantelou um esquema de venda de produtos falsificados e lavagem de dinheiro, em Campinas (SP). Estimativa é de cerca de R$ 12 milhões em movimentações ilegais. Durante a operação, foram encontrados perfumes, celulares e canetas emagrecedoras.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • campinas
  • sao-paulo-estado
  • policia
  • crime-organizado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.