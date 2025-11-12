Polícia desmantela esquema de venda de produtos falsificados e lavagem de dinheiro

A polícia desmantelou um esquema de venda de produtos falsificados e lavagem de dinheiro, em Campinas (SP). Estimativa é de cerca de R$ 12 milhões em movimentações ilegais. Durante a operação, foram encontrados perfumes, celulares e canetas emagrecedoras.



