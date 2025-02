Policial que matou empresário por causa de buzinada se entrega à polícia no Rio de Janeiro

O policial civil Raphael Pinto Ferreira Gedeão, que atirou e matou um empresário após uma briga de trânsito no Rio de Janeiro , se entregou à polícia nesta quarta-feira (22). No domingo (19), data do crime, a vítima estava parada com o carro de forma irregular em frente a um hotel, e teria começado a buzinar atrás do veículo do policial. Os dois passaram a discutir, e o policial sacou a arma e atirou três vezes contra o empresário, que morreu no local.