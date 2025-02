Professor de jiu-jítsu agride entregador que não quis subir com o pedido, em Natal (RN)

Um entregador de aplicativo foi agredido por um cliente, professor de jiu-jítsu, após se recusar a subir com o pedido no apartamento. O caso, ocorrido em Natal, no Rio Grande do Norte , no último sábado (15), foi gravado por testemunhas e as imagens entregues para a polícia.



Em protesto com o ato de violência, dezenas de entregadores se reuniram em frente ao condomínio do agressor, e alguns chegaram a derrubar o portão da garagem. Após ser ouvido pela Polícia Civil , o lutador assinou um termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal leve e foi liberado.