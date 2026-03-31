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Realidade virtual leva público para a era dos dinossauros

Atração usa tecnologia de captura de movimento e coletes com resposta tátil

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Uma nova experiência de realidade virtual permite que os participantes interajam com um ambiente da era dos dinossauros.

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