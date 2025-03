RECORD NEWS contra a dengue: autoridades respondem a queixas sobre possíveis focos de dengue em SP

A subprefeitura de Pirituba, na zona oeste de São Paulo , respondeu a uma denúncia feita à RECORD NEWS sobre um possível foco de dengue na praça Vista Verde, em uma área que estava com mato alto e muita sujeira. Segundo a subprefeitura, o corte de grama do local está no cronograma de trabalho, mas uma equipe irá ao endereço verificar a situação e realizar as ações necessárias.



Sobre o caso de um terreno abandonado que acumulava lixo e mato alto há pelo menos três meses em Itaquaquecetuba (SP) , a prefeitura do município informou que uma equipe da vigilância sanitária vai realizar inspeções no terreno para verificar possíveis focos do mosquito da dengue. Além disso, o Departamento de Fiscalização vai notificar e autuar o proprietário do terreno.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.