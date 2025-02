RECORD NEWS contra a dengue: casa abandonada acumula lixo no Tucuruvi, zona norte de São Paulo

Moradores do bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo , estão preocupados com a situação de uma casa na região. Segundo os vizinhos, a residência está abandonada há anos, acumulando lixo e entulho. O medo é de que a área se torne um criadouro de dengue e junte insetos e ratos. A responsável pela denúncia disse que teve a doença em 2024.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.