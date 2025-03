RECORD NEWS contra a dengue: estado de terreno recém-comprado preocupa moradores de São Paulo

O estado de um terreno recém-comprado em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, é motivo de preocupação dos moradores do bairro. O local está com mato alto e lixo acumulado , podendo ser foco do mosquito da dengue e outros animais indesejados.



Caso você tenha alguma denúncia sobre focos do Aedes aegypti, envie uma mensagem via WhatsApp para o (11) 3300-5555. Você receberá uma resposta automática com o número para fazer a sua denúncia.